Під час сутички біля пам'ятника Ватутіну в Києві літня жінка отримала опік очей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Сьогодні у Києві під час сутички молодиків з групою пенсіонерів отримала опік очей від сльозогінного газу літня жінка. Про це УНН повідомили у столичній поліції.
“Літня жінка з опіком очей була госпіталізована. Було затримано та доставлено до райуправління поліції одну особу. Після встановлення анкетних данних чоловіка відпущено. Факт про інцидент офіційно задокументовано”, — сказали у поліції.
Як стало відомо УНН, сьогодні вранці, 13 квітня, група пенсіонерів прийшла до пам'ятника Ватутіну, щоб покласти квіти з нагоди його дня народження, яке виповнюється 15 квітня. У цей час між ними та групою молодих людей сталася сутичка.
Нагадаємо, у центрі Києва облили червоною фарбою пам’ятника радянському воєначальнику, генералу армії Миколі Ватутіну.