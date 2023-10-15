Во время спуска с Говерлы травмировался 15-летний мальчик

Детали

Во время спуска по синему маршруту с горы Говерла мальчик 2008 года рождения получил травму ноги. Он был с группой туристов из Львовской области, которые и сообщили Службе спасения о том, что ребенок не может самостоятельно продолжать движение.

Спасатели горного поисково-спасательного отделения пгт Ворохта прибыли к пострадавшему, оказали домедицинскую помощь травмированному мальчику и сопроводили к подножию горы, откуда он направился к месту жительства.

Дополнение

Спасатели напомнили, что перед тем, как отправиться в горы или в лес нужно изучить карту, или лучше отправиться с тем, кто хорошо ориентируется в местности. Кроме этого важно позаботиться о полном заряде мобильного телефона, а также надеть соответствующую одежду и снаряжение.

Также спасатели советуют пользоваться приложением "Спасение в горах", которое предназначено для коммуникации туристов со спасательной службой.

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