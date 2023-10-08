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На Говерлі загинув турист

На Говерлі загинув турист

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. На горі Говерла загинув турист, ще одного врятували рятувальники. Про це УНН повідомляє за інформацією наданою Головним управлінням ДСНС Івано-Франківської області.

8 жовтня о 11:40 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час спуску двох туристів по зеленому маршруту з гори Говерла вони заблукали та потребують допомоги рятувальників.

«О 12:15 для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено ГПРВ Ворохта-2, та рятувальників поста Заросляк.
О 14.20 год одного з заблукалих туристів на г. Говерла було знайдено між синім та зеленим маршрутом, його рятувальники супроводили до бази Заросляк.

Згодом між Говерлівським водоспадом та синім маршрутом було знайдено 2-го туриста (без ознак життя), рятувальниками проводились реанімаційні заходи, проте безуспішно.
Рятувальники тіло загиблого транспортували до підніжжя гори та передали працівникам поліції», - йдеться у повідомленні.

Ще одна туристка постраждала під час спуску з Говерли.

«8 жовтня о 14:25 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час спуску з гори Говерла травмувала нижню кінцівку мешканка міста Луцьк та потребує допомоги рятувальників.

Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення селища Ворохта, прибули до постраждалої, надали першу домедичну допомогу та здійснили супровід постраждалої до НСБ Заросляк де передали працівникам ШНМД», - повідомили рятувальники.

Крім того, в Яремче на водоспаді Пробій рятувальники врятували 12 річного хлопчика.

«8 жовтня о 17:45 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в місті Яремче у водоспад Пробій впала дитина.
До місця події негайно було направлено рятувальників 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Яремче.
Рятувальники спільно з місцевим жителем врятували хлопчика та здійснили його транспортування по схилу до карети швидкої медичної допомоги», - повідомили у ДСНС.

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