На Говерле погиб турист
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. На горе Говерла погиб турист, еще одного спасли спасатели. Об этом УНН сообщает По информации предоставленной Главным управлением ГСЧС Ивано-Франковской области.
8 октября в 11:40 в Службу спасения поступило сообщение о том, что во время спуска двух туристов по зеленому маршруту с горы Говерла они заблудились и нуждаются в помощи спасателей.
«В 12: 15 для проведения поисково-спасательных работ было направлено ГПСО Ворохта-2, и спасателей поста Заросляк.
В 14.20 ч одного из заблудившихся туристов на г. Говерла было найдено между синим и зеленым маршрутом, его спасатели сопроводили к базе Заросляк.
Впоследствии между Говерловским водопадом и синим маршрутом был найден 2-й турист (без признаков жизни), спасателями проводились реанимационные мероприятия, однако безуспешно. Спасатели тело погибшего транспортировали к подножию горы и передали работникам полиции», - говорится в сообщении.
Еще одна туристка пострадала во время спуска с Говерлы.
«8 октября в 14:25 в Службу спасения поступило сообщение о том, что во время спуска с горы Говерла травмировала нижнюю конечность жительница города Луцк и нуждается в помощи спасателей.
Спасатели горного поисково-спасательного отделения поселка Ворохта, прибыли в пострадавшую, оказали первую домедицинскую помощь и осуществили сопровождение пострадавшей в НСБ Заросляк где передали работникам ШНМД», - сообщили спасатели.
Кроме того, в Яремче на водопаде пробой спасатели спасли 12 летнего мальчика.
«8 октября в 17:45 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Яремче в водопад пробой упал ребенок.
к месту происшествия немедленно были направлены спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части города Яремче.
Спасатели совместно с местным жителем спасли мальчика и осуществили его транспортировку по склону к карете скорой медицинской помощи», - сообщили в ГСЧС.