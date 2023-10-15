Під час спуску з Говерли травмувався 15-річний хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. На Прикарпатті рятувальники надали допомогу підлітку, який травмувався в горах. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, пише УНН.
Деталі
Під час спуску по синьому маршруті з гори Говерла хлопчик 2008 року народження отримав травму ноги. Він був з групою туристів з Львівської області, які й повідомили Службі порятунку про те, що дитина не може самостійно продовжувати рух.
Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення смт Ворохта прибули до постраждалого, надали домедичну допомогу травмованому хлопчику та супроводили до підніжжя гори, звідки він направився до місця проживання.
Доповнення
Рятувальники нагадали, що перед тим, як вирушити в гори чи до лісу потрібно вивчити карту, або краще вирушити з тим, хто добре орієнтується в місцевості. Окрім цього важливо подбати про повний заряд мобільного телефону, а також одягти відповідний одяг та спорядження.
Також рятувальники радять користуватися застосунком "Порятунок у горах», що призначений для комунікації туристів з рятувальною службою.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Говерлі загинув турист