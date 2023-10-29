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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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При попытке захвата аэропорта Махачкалы есть раненые - Минздрав Дагестана

Киев • УНН

 • 64117 просмотра

Киев. 30 октября. УНН. При попытке захвата аэропорта в столице Дагестана — Махачкале — были ранены люди. Об этом сообщает Минздрав Дагестана. Сколько раненых и есть ли среди них полицейские ведомство не указывает, передает УНН.

При попытке захвата аэропорта Махачкалы есть раненые - Минздрав Дагестана

Детали

В то же время Кавказ.Реалии пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что двое силовиков получили травмы головы – в них попали камни, которые бросали молодые люди, которые ворвались в аэропорт в поисках евреев. Об уровне тяжести полученных ранений данных нет.

Контекст

В воскресенье в столице Дагестана молодые люди ворвались в аэропорт и попытались проникнуть в самолет из Тель-Авива в поисках евреев. Аэропорт после этого закрыли, а пассажиры прячутся в самолетах.

ЧИТАЙТЕ также: культура ненависти к другим народам: Зеленский отреагировал на поиск израильтян в Дагестане

The Times of Israel со ссылкой на собственные источники пишет, что несколько израильтян и евреев изолированы и находятся под охраной в аэропорту

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