При попытке захвата аэропорта Махачкалы есть раненые - Минздрав Дагестана
Киев • УНН
Киев. 30 октября. УНН. При попытке захвата аэропорта в столице Дагестана — Махачкале — были ранены люди. Об этом сообщает Минздрав Дагестана. Сколько раненых и есть ли среди них полицейские ведомство не указывает, передает УНН.
Детали
В то же время Кавказ.Реалии пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что двое силовиков получили травмы головы – в них попали камни, которые бросали молодые люди, которые ворвались в аэропорт в поисках евреев. Об уровне тяжести полученных ранений данных нет.
Контекст
В воскресенье в столице Дагестана молодые люди ворвались в аэропорт и попытались проникнуть в самолет из Тель-Авива в поисках евреев. Аэропорт после этого закрыли, а пассажиры прячутся в самолетах.
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The Times of Israel со ссылкой на собственные источники пишет, что несколько израильтян и евреев изолированы и находятся под охраной в аэропорту