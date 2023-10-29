Під час спроби захоплення аеропорту Махачкали є поранені – МОЗ Дагестану
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Під час спроби захоплення аеропорту у столиці Дагестану — Махачкалі — було поранено людей. Про це повідомляє МОЗ Дагестану. Скільки поранених і чи серед них є поліцейські відомство не вказує, передає УНН.
Деталі
Водночас Кавказ.Реалії пише з посиланням на джерело у правоохоронних органах, що двоє силовиків отримали травми голови – в них потрапило каміння, яке кидали молодики, які увірвалися до аеропорту у пошукає євреїв. Про рівень тяжкості отриманих поранень даних немає.
Контекст
У неділю у столиці Дагестану молодики увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак з Тель-Авіва, шукаючи євреїв. Аеропорт після цього зачинили, а пасажири ховаються у літаках.
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The Times of Israel з посиланням на власні джерела пише, що кілька ізраїльтян і євреїв ізольовані і перебувають під охороною в аеропорту