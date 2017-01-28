Во время попытки ограбить банк в Луцке ранены двое парней
Киев • УНН
РОВНО-ЛУЦК. 28 января. УНН. Сегодня под утро на бульваре Дружбы Народов в Луцке двое вооруженных мужчин совершили попытку ограбления одного из отделений банка. Была стрельба, ранены два парня, сообщил корреспонденту УНН руководитель пресс-службы управления НП в Волынской области Виктор Гомоль.
Нападавшие задержаны, сообщил В.Гомоль.
По его словам, злоумышленники имели при себе гранату и огнестрельное оружие, из которого вели стрельбу.
Полиция охраны открыла огонь. 19 и 21-летние грабители получили ранения конечностей.
Напомним, как сообщал УНН, полиция квалифицировала стрельбу из гранатомета по дому экс-главы закарпатской милиции.