Во время попытки ограбить банк в Луцке ранены двое парней

Нападавшие задержаны, сообщил В.Гомоль.

По его словам, злоумышленники имели при себе гранату и огнестрельное оружие, из которого вели стрельбу.

Полиция охраны открыла огонь. 19 и 21-летние грабители получили ранения конечностей.

Напомним, как сообщал УНН, полиция квалифицировала стрельбу из гранатомета по дому экс-главы закарпатской милиции.