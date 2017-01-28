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Під час спроби пограбувати банк у Луцьку поранили двох молодиків

Київ • УНН

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РІВНЕ-ЛУЦЬК. 28 січня. УНН. Сьогодні під ранок на бульварі Дружби Народів у Луцьку двоє озброєних чоловіків здійснили спробу пограбування одного з відділень банку. Відбулась стрілянина, поранено двох молодиків, повідомив кореспонденту УНН керівник прес-служби управління НП у Волинській області Віктор Гомоль.

Нападники затримані, повідомив В.Гомоль.

За його словами, зловмисники мали при собі гранату і вогнепальну зброю, з якої вели стрільбу.

Поліція охорони відкрила вогонь у відповідь. 19-річного та 21-річних грабіжників поранено у кінцівки.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, поліція кваліфікувала стрілянину з гранатомету у будинок екс-очільника закарпатської міліції.

Українські Національні Новини

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