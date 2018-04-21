Во время протестов в Никарагуа погибло до 10 человек

“На протяжении трех дней беспорядков в Никарагуа погибли от пяти до десяти человек”, — пишет издание.

Отмечается, что протесты начались 18 апреля в столице Манагуа и городе Леон в ответ на решение правительства ввести реформы национальной системы социальной защиты в связи с финансовым кризисом.

Реформы, которые начали действовать со среды, 18 апреля, предусматривают введение 5%-ного налога на пенсии по старости и инвалидности, а также увеличивают взносы, которые платят как работники, так и работодатели.

Люди обвиняют правительство в том, что пенсионеры и работники теперь вынуждены платить за неэффективное управление системой.

Напомним, в пятницу во время протестов в столице Армении, Ереване, были задержаны 233 активиста.