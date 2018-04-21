Під час протестів у Нікарагуа загинуло до 10 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Нікарагуа під час антиурядових протестів, що почалися через ініціативу влади оподатковувати пенсії, загинули від п'яти до десяти людей, передає УНН з посиланням на The Guardian.
“Протягом трьох днів заворушень в Нікарагуа загинули від п’яти до десяти осіб”, — пише видання.
Зазначається, що протести почалися 18 квітня у столиці Манагуа і місті Леон у відповідь на рішення уряду запровадити реформи національної системи соціального захисту в зв’язку з фінансовою кризою.
Реформи, які почали діяти з середи, 18 квітня, передбачають введення 5%-вого податку на пенсії по старості та інвалідності, а також збільшують внески, які платять як працівники, так і роботодавці.
Люди звинувачують уряд в тому, що пенсіонери і працівники тепер змушені платити за неефективне управління системою.
Нагадаємо, в п’ятницю під час протестів в столиці Вірменії, Єревані було затримано 233 активістів.