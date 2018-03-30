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Во время пожара в Кемерово с ТЦ эвакуировали более 700 человек

Во время пожара в Кемерово с ТЦ эвакуировали более 700 человек

Киев  •  УНН

 • 12617 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В ходе масштабного пожара в Кемерово, более 700 человек были эвакуированы из здания торгового центра "Зимняя вишня". Об этом сообщили в пятницу изданию "РИА Новости" в МЧС России, передает УНН.

"В результате принятых мер более 700 человек были выведены из здания, с применением пожарных автолестниц, коленчатых автоподъемников, специальных пожарных средств и оборудования были спасены более 20 человек", - сообщили в МЧС.

В службе также отметили, что работы по расчистке ТЦ от мусора завершены, всего было вывезено 1892 кубических метра.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта.

По последним данным, погибли 64 человека.

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