Під час пожежі в Кемерові з ТЦ евакуювали понад 700 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. В ході масштабної пожежі в Кемерово, понад 700 осіб було евакуйовано з будівлі торгового центру “Зимова вишня”. Про це повідомили в п’ятницю виданню “РІА Новини” у МНС Росії, передає УНН.
"В результаті вжитих заходів більше 700 осіб було виведено з будівлі, із застосуванням пожежних автодрабин, колінчастих автопідйомників, спеціальних пожежних засобів і обладнання було врятовано більше 20 осіб", - повідомили в МНС.
В службі також відзначили, що роботи з розчищення ТЦ від сміття завершені, всього було вивезено 1892 кубічних метра.
Нагадаємо, пожежа в чотириповерховому торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерові сталась в неділю, 25 березня.
За останніми даними, загинули 64 людини.