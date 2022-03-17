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Во время повторного обстрела рынка “Барабашово” в Харькове погиб спасатель, еще один ранен

Киев • УНН

 • 106402 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Во время повторного обстрела рынка “Барабашово” в Харькове погиб один спасатель. Еще один с осколочным ранением находится в больнице. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что 31-летний спасатель погиб во время повторного обстрела рынка "Барабашово" во время гашения горящих торговых рядов. Еще один спасатель с осколочными ранениями находится в больнице, подчеркнул Енин.

Добавим

Русские оккупанты обстреляли кассетными бомбами Казачью Лопань, погибло по меньшей мере шесть человек, данные о количестве травмированных уточняют.

Кроме этого, в результате артиллерийского обстрела русскими оккупантами города Мерефа в Харьковской области 21 человек погиб, еще 25 ранены, 10 из которых - тяжело.

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