Во время повторного обстрела рынка “Барабашово” в Харькове погиб спасатель, еще один ранен

Детали

Сообщается, что 31-летний спасатель погиб во время повторного обстрела рынка "Барабашово" во время гашения горящих торговых рядов. Еще один спасатель с осколочными ранениями находится в больнице, подчеркнул Енин.

Добавим

Русские оккупанты обстреляли кассетными бомбами Казачью Лопань, погибло по меньшей мере шесть человек, данные о количестве травмированных уточняют.

Кроме этого, в результате артиллерийского обстрела русскими оккупантами города Мерефа в Харьковской области 21 человек погиб, еще 25 ранены, 10 из которых - тяжело.