Під час повторного обстрілу ринку “Барабашово” у Харкові загинув рятувальник, ще одного поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Під час повторного обстрілу ринку “Барабашово” у Харкові загинув один рятувальник. Ще один з осколковим пораненням перебуває у лікарні. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, пише УНН.
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Повідомляється, що 31-річний рятувальник загинув під час повторного обстрілу ринку "Барабашово" під час погашення палаючих торговельних рядів. Ще один рятувальник з осколковими пораненнями перебуває у лікарні, наголосив Єнін.
Додамо
Російські окупанти обстріляли касетними бомбами Козачу Лопань, загинуло щонайменше шестеро осіб, дані про кількість травмованих уточнюють.
Окрім цього, внаслідок артилерійського обстрілу російськими окупантами міста Мерефа у Харківській області 21 людина загинула, ще 25 поранені, 10 з яких - важко.