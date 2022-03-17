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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Під час повторного обстрілу ринку “Барабашово” у Харкові загинув рятувальник, ще одного поранено

Під час повторного обстрілу ринку “Барабашово” у Харкові загинув рятувальник, ще одного поранено

Київ • УНН

 • 106403 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Під час повторного обстрілу ринку “Барабашово” у Харкові загинув один рятувальник. Ще один з осколковим пораненням перебуває у лікарні. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що 31-річний рятувальник загинув під час повторного обстрілу ринку "Барабашово" під час погашення палаючих торговельних рядів. Ще один рятувальник з осколковими пораненнями перебуває у лікарні, наголосив Єнін.

Додамо

Російські окупанти обстріляли касетними бомбами Козачу Лопань, загинуло щонайменше шестеро осіб, дані про кількість травмованих уточнюють.

Окрім цього, внаслідок артилерійського обстрілу російськими окупантами міста Мерефа у Харківській області 21 людина загинула, ще 25 поранені, 10 з яких - важко.

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