Окупанти обстріляли касетними бомбами Козачу Лопань на Харківщині: загинуло шестеро осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Російські окупанти обстріляли касетними бомбами Козачу Лопань, загинуло щонайменше шестеро осіб, дані про кількість травмованих уточнюють. Про це УНН інформує з посиланням на Дергачівську міську раду.
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Наголосили, що окупанти розбомбили залізничний вокзал, магазини, аптеки та інші цивільні будівлі у центрі селища. Водночас об’єкти військової інфраструктури, які загарбники розмістили в Козачій, а також російські військові, не постраждали.
Касетні снаряди – це дуже небезпечна зброя, заборонена Дублінською конвенцією 2008 року. Саме ними росіяни зараз бомблять Харків, Дергачі і багато інших міст України.
Все це свідчить про навмисну цинічну провокацію кремлівських окупантів з метою звинуватити українську сторону, посіяти паніку та ненависть місцевого населення до Збройних сил України.
“Я висловлюю щирі співчуття родинам загиблих. Впевнений у тому, що козачани – розумні думаючі люди, які не піддадуться впливу ворожої пропаганди. Ви чудово пам’ятаєте, як наше селище розвивалося за України, і чудово бачите, що сьогодні приніс у наші оселі "рускій мір", – лише біль, страждання, ненависть та розруху”, - заявив голова Дергачівської територіальної громади В’ячеслав Задоренко.
Додамо
Внаслідок артилерійського обстрілу російськими окупантами міста Мерефа у Харківській області загинула 21 людина, ще 25 поранено, 10 з яких — тяжко.