Оккупанты обстреляли кассетными бомбами Казачью Лопань в Харьковской области: погибли шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Российские оккупанты обстреляли кассетными бомбами Казачью Лопань, погибло по меньшей мере шесть человек, данные о количестве травмированных уточняют. Об этом УНН информирует со ссылкой на Дергачевский городской совет.
Детали
Отметили, что оккупанты разбомбили железнодорожный вокзал, магазины, аптеки и другие гражданские здания в центре поселка. В то же время объекты военной инфраструктуры, которые захватчики разместили в Казачье, а также российские военные, не пострадали.
Кассетные снаряды - это очень опасное оружие, запрещенное Дублинской конвенцией 2008 года. Именно ими россияне сейчас бомбят Харьков, Дергачи и многие другие города Украины.
Все это свидетельствует о намеренной циничной провокациюи кремлевских оккупантов с целью обвинить украинскую сторону, посеять панику и ненависть местного населения к Вооруженным силам Украины.
“Я выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Уверен в том, что казачане - умные думающие люди, которые не поддадутся влиянию вражеской пропаганды. Вы прекрасно помните, как наш поселок развивался при Украине, и прекрасно видите, что сегодня принес в наши дома "русский мир", - лишь боль, страдание, ненависть и разруху”, - заявил председатель Дергачевской территориальной общины Вячеслав Задоренко.
Добавим
В результате артиллерийского обстрела российскими оккупантами города Мерефа в Харьковской области погиб 21 человек, еще 25 ранены, 10 из которых — тяжело.