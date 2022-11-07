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Во время оккупации Харьковской области россияне в упор расстреляли машины с гражданскими – ОГП

Киев • УНН

 • 294006 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Во время оккупации Изюмского района Харьковской области российские военные в упор расстреляли две машины с гражданскими, прокуроры устанавливают жертв трагедии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора Украины. 

Цитата

"По данным следствия, 16 апреля жители села Спиваковка на трех автомобилях пытались эвакуироваться из зоны боевых действий. Одной машине удалось уехать, две другие российские военные расстреляли в упор при выезде из села", – говорится в сообщении.

Детали

По предварительной информации, оккупанты вели обстрел из автоматов и пулеметов.

В ОГП сообщили, что 6 ноября следственно-прокурорская группа эксгумировала тело 37-летнего мужчины, который был водителем одного из автомобилей. Во время осмотра следователи обнаружили четыре шаровых ранения: три в спину и еще одно в область таза. Тело погибшего было направлено на экспертизу.

Четырех человек спасли жители села. Сейчас правоохранители устанавливают всех потерпевших.

Напомним

В конце сентября в деоккупированном Изюме нашли еще два массовых захоронения с сотнями тел.

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