Во время оккупации Харьковской области россияне в упор расстреляли машины с гражданскими – ОГП
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Во время оккупации Изюмского района Харьковской области российские военные в упор расстреляли две машины с гражданскими, прокуроры устанавливают жертв трагедии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора Украины.
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"По данным следствия, 16 апреля жители села Спиваковка на трех автомобилях пытались эвакуироваться из зоны боевых действий. Одной машине удалось уехать, две другие российские военные расстреляли в упор при выезде из села", – говорится в сообщении.
Детали
По предварительной информации, оккупанты вели обстрел из автоматов и пулеметов.
В ОГП сообщили, что 6 ноября следственно-прокурорская группа эксгумировала тело 37-летнего мужчины, который был водителем одного из автомобилей. Во время осмотра следователи обнаружили четыре шаровых ранения: три в спину и еще одно в область таза. Тело погибшего было направлено на экспертизу.
Четырех человек спасли жители села. Сейчас правоохранители устанавливают всех потерпевших.
Напомним
В конце сентября в деоккупированном Изюме нашли еще два массовых захоронения с сотнями тел.