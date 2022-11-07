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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Під час окупації Харківщини росіяни впритул розстріляли машини із цивільними – ОГП

Під час окупації Харківщини росіяни впритул розстріляли машини із цивільними – ОГП

Київ • УНН

 • 294007 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Під час окупації Ізюмського району Харківської області російські військові впритул розстріляли дві машини з цивільними, прокурори встановлюють жертв трагедії. Про це пише УНН із посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора України. 

Цитата

"За даними слідства, 16 квітня мешканці села Співаківка на трьох автівках намагалися евакуюватись із зони бойових дій. Одній машині вдалось виїхати, дві інші російські військові розстріляли впритул при виїзді із села", – ідеться у повідмоленні.

Деталі

За попередньою інформацією, окупанти вели обстріл з автоматів та кулеметів.

В ОГП повідомили, що 6 листопада слідчо-прокурорська група ексгумувала тіло 37-річного чоловіка, який був водієм однієї з автівок. Під час огляду слідчі виявили чотири кульові поранення: три в спину та ще одне в область тазу. Тіло загиблого скерували на експертизу.

Чотирьох людей врятували жителі села. Наразі правоохоронці встановлюють усіх потерпілих.

Нагадаємо

Наприкінці вересня у деокупованому Ізюмі знайшли ще два масові поховання з сотнями тіл.

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