Під час окупації Харківщини росіяни впритул розстріляли машини із цивільними – ОГП

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"За даними слідства, 16 квітня мешканці села Співаківка на трьох автівках намагалися евакуюватись із зони бойових дій. Одній машині вдалось виїхати, дві інші російські військові розстріляли впритул при виїзді із села", – ідеться у повідмоленні.

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За попередньою інформацією, окупанти вели обстріл з автоматів та кулеметів.

В ОГП повідомили, що 6 листопада слідчо-прокурорська група ексгумувала тіло 37-річного чоловіка, який був водієм однієї з автівок. Під час огляду слідчі виявили чотири кульові поранення: три в спину та ще одне в область тазу. Тіло загиблого скерували на експертизу.

Чотирьох людей врятували жителі села. Наразі правоохоронці встановлюють усіх потерпілих.

Нагадаємо

Наприкінці вересня у деокупованому Ізюмі знайшли ще два масові поховання з сотнями тіл.