Во время обыска в доме в Лос-Анджелесе нашли более тысячи единиц огнестрельного оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Сотрудники правоохранительных органов в среду обнаружили во время обыска в жилом доме в Лос-Анджелесе более тысячи единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал NBC.
Как уточнил представитель полиции Крис Рамирес, обыск был проведен в связи с расследованием в отношении лица, подозреваемого в незаконной торговле оружием, а также его изготовлении. Обнаруженные были в основном пистолеты и винтовки. Их общая стоимость может составлять от 500 тыс. долларов до 1 млн долларов.
Источники в полиции сообщили NBC, что никакой угрозы для местных жителей не было.
Район города, в котором находится указанный дом, входит в число наиболее престижных.
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Напомним, пограничники Харьковского отряда совместно с работниками таможни обнаружили на границе с Россией большое количество вещества, похожего на взрывчатку.