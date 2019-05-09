Під час обшуку в будинку в Лос-Анджелесі знайшли більше тисячі одиниць вогнепальної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Співробітники правоохоронних органів в середу виявили під час обшуку в житловому будинку в Лос-Анджелесі понад тисячу одиниць вогнепальної зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал NBC.
Як уточнив представник поліції Кріс Рамірес, обшук був проведений у зв'язку з розслідуванням стосовно особи, підозрюваного в незаконній торгівлі зброєю, а також його виготовленні. Виявлені були здебільшого пістолети і гвинтівки. Їх загальна вартість може становити від 500 тис. доларів до 1 млн доларів.
Джерела в поліції повідомили NBC, що ніякої загрози для місцевих жителів не було.
Район міста, в якому знаходиться зазначений будинок, входить в число найбільш престижних.
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Нагадаємо, прикордонники Харківського загону спільно з працівниками митниці виявили на кордоні з Росією велику кількість речовини, схожої на вибухівку.