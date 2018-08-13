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Во время ликвидации пожара в квартире в Днепре обнаружено тело мужчины

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Во время ликвидации пожара в квартире спасателями было обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Днепропетровской области.

Во время ликвидации пожара в квартире в Днепре обнаружено тело мужчины

“12 августа в 17:55 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о пожаре, возникшем в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по адресу улица Александра Поля Центрального района города Днепр. По данному адресу были направлены спасатели пятой и девятнадцатой государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области”, — указано в сообщении спасателей.

Прибыв на место и проведя разведку, было установлено, что пожар возник в жилой квартире на пятом этаже. Во время тушения пожара пожарные обнаружили тело мужчины 1957 года рождения.

“Огнем повреждены домашние вещи на площади 10 м. кв. Пожар был локализован в 18:19 и ликвидирован в 18:49. Всего к ликвидации пожара привлечено 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления”, - сообщили в ГСЧС.

Причина пожара устанавливается правоохранительные органы.

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