Під час ліквідації пожежі в квартирі у Дніпрі виявлено тіло чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Під час ліквідації пожежі в квартирі рятувальниками було виявлено тіло чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС у Дніпропетровській області.
“12 серпня о 17:55 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку за адресою вулиця Олександра Поля Центрального району міста Дніпро. За даною адресою було направлено рятувальників 5-ої та 19-ої державних пожежно-рятувальної частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області”, — вказано у повідомленні рятувальників.
Прибувши на місце та провівши розвідку, було встановлено, що пожежа виникла в житловій квартирі на п’ятому поверсі. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка 1957 року народження.
“Вогнем пошкоджено домашні речі на площі 10 м. кв. Пожежа була локалізована о 18:19 та ліквідована о 18:49. Всього до ліквідації пожежі залучено 12 чоловік особового склад та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління”, — повідомили у ДСНС.
Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.