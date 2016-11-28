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Во время конфликта в Николаевской области мужчина выстрелил в 18-летнего юношу

Киев • УНН

 • 7172 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Веселиновском районе Николаевской области во время конфликта мужчина выстрелил в живот 18-летнему юноше из пневматической винтовки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

 

Во время конфликта в Николаевской области мужчина выстрелил в 18-летнего юношу

Около 00:50 в Веселиновское отделение Вознесенского отдела полиции поступило сообщение от врача о том, что в хирургическое отделение с травмами в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и огнестрельного ранения живота госпитализирован 18-летний житель района.

Как выяснилось, молодой человек отдыхал в компании друзей у одного из магазинов в населенном пункте. После употребления спиртных напитков все направились домой. В это время 23-летний мужчина по неизвестным причинам ударил пострадавшего по голове прикладом от пневматической винтовки.

Юноша, ничего не ответил, ушел со своим товарищем к дому родственников и, взяв деревянную палку, начал догонять обидчика. Встретив 23-летнего нападающего уже на берегу реки, пострадавший начал угрожать ему палкой, размахивая ею перед мужчиной. Злоумышленник выстрелил в парня из пневматического оружия, ранив его в живот.

Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет УК Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Украинские Национальные Новости

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