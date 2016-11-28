Під час конфлікту на Миколаївщині чоловік вистрілив у 18-річного юнака

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 81842 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 97413 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 97465 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 101593 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 110737 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 165107 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 74414 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 160829 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 111356 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69865 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3м/с
59%
Популярнi новини

Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога

14 квітня, 21:28 • 13759 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 16975 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 14504 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 13164 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 19615 перегляди
Публікації

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 3798 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 81829 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 165098 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 184705 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 160823 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 100722 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 102860 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 47117 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 50247 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 64710 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Під час конфлікту на Миколаївщині чоловік вистрілив у 18-річного юнака

Київ • УНН

 • 7172 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Веселинівському районі на Миколаївщині під час конфлікту чоловік вистрілив у живіт 18-річному юнаку з пневматичної гвинтівки. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Миколаївської області.

 

Під час конфлікту на Миколаївщині чоловік вистрілив у 18-річного юнака

Близько 00:50 год. до Веселинівського відділення Вознесенського відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що до хірургічного відділення із травмами у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку та вогнепального поранення живота госпіталізовано 18-річного жителя району.

Як з’ясувалось, юнак відпочивав у компанії друзів біля одного із магазинів у населеному пункті. Після вживання спиртних напоїв усі направилися додому. В цей час 23-річний чоловік з невідомих причин вдарив постраждалого по голові прикладом від пневматичної гвинтівки.

Юнак, нічого не відповівши, пішов зі своїм товаришем до домівки його родичів та, взявши дерев’яну палицю, почав наздоганяти кривдника. Зустрівши 23-річного нападника вже на березі річки, постраждалий почав погрожувати йому палицею, розмахуючи нею перед чоловіком. Натомість зловмисник вистрелив у хлопця із пневмату, поранивши його у живіт.

Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження", санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років) КК України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникові про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$65.09
Bitcoin
$85,557.90
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,240.41
Ethereum
$1,639.11