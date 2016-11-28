Під час конфлікту на Миколаївщині чоловік вистрілив у 18-річного юнака

Близько 00:50 год. до Веселинівського відділення Вознесенського відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що до хірургічного відділення із травмами у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку та вогнепального поранення живота госпіталізовано 18-річного жителя району.

Як з’ясувалось, юнак відпочивав у компанії друзів біля одного із магазинів у населеному пункті. Після вживання спиртних напоїв усі направилися додому. В цей час 23-річний чоловік з невідомих причин вдарив постраждалого по голові прикладом від пневматичної гвинтівки.

Юнак, нічого не відповівши, пішов зі своїм товаришем до домівки його родичів та, взявши дерев’яну палицю, почав наздоганяти кривдника. Зустрівши 23-річного нападника вже на березі річки, постраждалий почав погрожувати йому палицею, розмахуючи нею перед чоловіком. Натомість зловмисник вистрелив у хлопця із пневмату, поранивши його у живіт.

Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження", санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років) КК України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникові про підозру та обрання міри запобіжного заходу.