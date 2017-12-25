Во время ДТП с автобусом в Москве погибли пять человек

Следствием рассматриваются две версии инцидента: водитель не справился с управлением, или автобус был неисправен, сообщили изданию в ГУ МВД РФ.

Полиция подтвердила задержание водителя автобуса, который въехал в переход.

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Как сообщили изданию источники в экстренных службы Москвы, предварительно рассматриваются две версии: автобус могли "подрезать", или у него отказали тормоза.

Напомним, 25 декабря в столице России Москве автобус въехал в подземный переход.



