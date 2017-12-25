Під час ДТП з автобусом у Москві загинуло п’ять осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. В результаті ДТП, яка сталась сьогодні на заході Москви, загинуло 5 осіб, ще 15 отримали поранення. Про це повідомляє видання РІА Новини, посилаючись на місцеві правоохоронні органи, передає УНН.
Слідством розглядаються дві версії інциденту: водій не впорався з керуванням, або автобус був несправний, повідомили виданню в ГУМВС РФ.
Поліція підтвердила затримання водія автобуса, що в'їхав у перехід.
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Як повідомили виданню джерела в екстрених служби Москви, попередньо розглядаються дві версії: автобус могли "підрізати", або у нього відмовили гальма.
Нагадаємо, 25 грудня у столиці Росії Москві автобус в'їхав в підземний перехід.