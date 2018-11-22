При ДТП на Закарпатье автомобиль перевернулся на крышу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Закарпатской области столкнулись два автомобиля, в результате чего оба водителя погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.
"21 ноября в 17:02 к спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге между населенными пунктами Драгово и Золотарево Хустского района. Там по пока неустановленным обстоятельствам столкнулись два автомобиля: Toyota Camry и Skoda Octavia", – говорится в сообщении.
В результате аварии оба водителя, жители села Золотарево Хустского района 1990 и 1996 рождения, от полученных травм погибли на месте. Двух пассажиров с полученными политравмами госпитализировали в медучреждение.
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"Обстоятельства трагического случая выясняют правоохранительные органы", – добавили в ГСЧС.
Напомним, во Львовской области столкнулись легковой автомобиль и рейсовый пассажирский автобус, который осуществлял перевозку между Польшей и Украиной. Водитель легковушки погиб на месте.