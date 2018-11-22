Під час ДТП на Закарпатті автомобіль перекинувся на дах
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Закарпатській області зіткнулися два автомобілі, внаслідок чого обидва водії загинули. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС в області.
"21 листопада о 17:02 до рятувальників надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху між населеними пунктами Драгово та Золотарево Хустського району. Там за поки невстановлених обставин зіткнулися два автомобілі: Toyota Camry та Skoda Octavia", – йдеться в повідомленні.
Внаслідок аварії обидва водії, мешканці села Золотарево Хустського району 1990 та 1996 років народження, від отриманих травм загинули на місці. Двох пасажирів з отриманими політравмами госпіталізували до медзакладу.
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"Обставини трагічного випадку з’ясовують правоохоронні органи", – додали у ДСНС.
Нагадаємо, у Львівській області зіткнулися легковий автомобіль та рейсовий пасажирський автобус, який здійснював перевезення між Польщею та Україною. Водій легковика загинув на місці.