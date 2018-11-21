Легковик на великій швидкості влетів у пасажирський автобус, водій загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. На Львівщині внаслідок зіткнення з рейсовим автобусом загинув 38-річний мешканець м.Золочів, водій легкового автомобіля Citroen. Про це повідомив відділ комунікацій поліції Львівської області, передає УНН.
“Дорожньо-транспортна пригода сталась у середу, 21 листопада, близько 06:30 на автодорозі „Тернопіль-Львів-Рава-Руська“ у Золочівському районі”, — йдеться у повідомленні.
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Зіткнулись автомобіль Citroen Berlingo, за кермом якого перебував 38-річнй мешканець міста Золочів, та рейсовий пасажирський автобус Neoplan, який здійснював перевезення між Польщею та Україною.
Внаслідок зіткнення водій Citroen загинув на місці пригоди. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
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Нагадаємо, в Одесі “швидка” з пацієнткою потрапила в ДТП. Зазначимо, що з початку року в Україні сталось понад 120 тисяч ДТП, 20 тисяч з них — з постраждалими.
З 2005 року у дорожніх аваріях загинули понад 74 тисячі українців. При цьому кількість травмованих українців внаслідок ДТП перевищила 600 тисяч осіб.