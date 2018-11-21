Легковушка на большой скорости влетела в пассажирский автобус, водитель погиб

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 96855 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105729 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 141153 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138355 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133232 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126853 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165918 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117975 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141557 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145360 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Легковушка на большой скорости влетела в пассажирский автобус, водитель погиб

Легковушка на большой скорости влетела в пассажирский автобус, водитель погиб

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Во Львовской области в результате столкновения с рейсовым автобусом погиб 38-летний житель г.Золочев, водитель легкового автомобиля Citroen. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Львовской области, передает УНН.

“Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 21 ноября, около 06:30 на автодороге ”Тернополь-Львов-Рава-Русская“ в Золочевском районе”, — говорится в сообщении.

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Столкнулись автомобиль Citroen Berlingo, за рулем которого находился 38-летний житель города Золочев, и рейсовый пассажирский автобус Neoplan, который осуществлял перевозку между Польшей и Украиной.

В результате столкновения водитель Citroen погиб на месте происшествия. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

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Напомним, в Одессе “скорая” с пациенткой попала в ДТП. Отметим, что с начала года в Украине произошло более 120 тысяч ДТП, 20 тысяч из них — с пострадавшими.

С 2005 года в дорожных авариях погибли более 74 тысяч украинцев. При этом количество травмированных украинцев в следствие ДТП превысило 600 тысяч человек.

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