Легковушка на большой скорости влетела в пассажирский автобус, водитель погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Во Львовской области в результате столкновения с рейсовым автобусом погиб 38-летний житель г.Золочев, водитель легкового автомобиля Citroen. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Львовской области, передает УНН.
“Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 21 ноября, около 06:30 на автодороге ”Тернополь-Львов-Рава-Русская“ в Золочевском районе”, — говорится в сообщении.
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Столкнулись автомобиль Citroen Berlingo, за рулем которого находился 38-летний житель города Золочев, и рейсовый пассажирский автобус Neoplan, который осуществлял перевозку между Польшей и Украиной.
В результате столкновения водитель Citroen погиб на месте происшествия. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
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Напомним, в Одессе “скорая” с пациенткой попала в ДТП. Отметим, что с начала года в Украине произошло более 120 тысяч ДТП, 20 тысяч из них — с пострадавшими.
С 2005 года в дорожных авариях погибли более 74 тысяч украинцев. При этом количество травмированных украинцев в следствие ДТП превысило 600 тысяч человек.