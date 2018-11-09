У дорожніх аваріях в Україні постраждали майже 20 тисяч осіб

КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Україні з січня 2018 року сталось понад 122 тисячі ДТП, у яких постраждали майже два десятки тисяч осіб. Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич під час презентації спільної з Консультативною місією Європейського союзу кампанії зі зниження ДТП. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу КМЄС.