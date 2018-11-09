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У дорожніх аваріях в Україні постраждали майже 20 тисяч осіб

У дорожніх аваріях в Україні постраждали майже 20 тисяч осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Україні з січня 2018 року сталось понад 122 тисячі ДТП, у яких постраждали майже два десятки тисяч осіб. Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич під час презентації спільної з Консультативною місією Європейського союзу кампанії зі зниження ДТП. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу КМЄС.

“На жаль, з початку року на дорогах нашої країни сталося більше 122 тисяч дорожньо-транспортних пригод. Майже 20 тисяч — з постраждалими. І хоча у порівнянні із минулим роком кількість ДТП зменшилася на 10%, ця проблема залишається пріоритетною для поліції превенції. Адже ми говоримо про життя та здоров’я людей”, — заявив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич.

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Нагадаємо, за 11 місяців 2017 року сталося 146 тисяч ДТП, з них 24 тисячі — із постраждалими. У минулому році загинули 3058 громадян.

Також зазначимо, що з 2005 року у дорожніх аваріях загинули понад 74 тисячі українців. При цьому кількість травмованих українців внаслідок ДТП перевищила 600 тисяч осіб.

Раніше УНН повідомляв, що з початку року в Україні сталась 81 тисяча ДТП. При цьому за останніх півроку відбулось чимало резонансних дорожньо-транспортних пригод.

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