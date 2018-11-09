В дорожных авариях в Украине пострадали почти 20 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Украине с января 2018 года произошло более 122 тысяч ДТП, в которых пострадали почти два десятка тысяч человек. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич во время презентации совместной с Консультативным миссией Европейского союза кампании по снижению ДТП. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМЕС.
“К сожалению, с начала года на дорогах нашей страны произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Почти 20 тысяч — с пострадавшими. И хотя по сравнению с прошлым годом количество ДТП уменьшилось на 10%, эта проблема остается приоритетной для полиции превенции. Ведь мы говорим о жизни и здоровье людей”, - заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич.
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Напомним, за 11 месяцев 2017 года произошло 146 тысяч ДТП, из них 24 тысяч — с пострадавшими. В прошлом году погибли 3058 граждан.
Также отметим, что с 2005 года в дорожных авариях погибли более 74 тысяч украинцев. При этом количество травмированных украинцев результате ДТП превысило 600 тысяч человек.
Ранее УНН сообщал, что с начала года в Украине произошла 81 тысяча ДТП. При этом за последние полгода было зафиксировано большое число резонансных дорожно-транспортных происшествий.