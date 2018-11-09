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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107054 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

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В дорожных авариях в Украине пострадали почти 20 тысяч человек

В дорожных авариях в Украине пострадали почти 20 тысяч человек

Киев  •  УНН

 • 11264 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Украине с января 2018 года произошло более 122 тысяч ДТП, в которых пострадали почти два десятка тысяч человек. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич во время презентации совместной с Консультативным миссией Европейского союза кампании по снижению ДТП. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМЕС.

“К сожалению, с начала года на дорогах нашей страны произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Почти 20 тысяч — с пострадавшими. И хотя по сравнению с прошлым годом количество ДТП уменьшилось на 10%, эта проблема остается приоритетной для полиции превенции. Ведь мы говорим о жизни и здоровье людей”, - заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

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Напомним, за 11 месяцев 2017 года произошло 146 тысяч ДТП, из них 24 тысяч — с пострадавшими. В прошлом году погибли 3058 граждан.

Также отметим, что с 2005 года в дорожных авариях погибли более 74 тысяч украинцев. При этом количество травмированных украинцев результате ДТП превысило 600 тысяч человек.

Ранее УНН сообщал, что с начала года в Украине произошла 81 тысяча ДТП. При этом за последние полгода было зафиксировано большое число резонансных дорожно-транспортных происшествий.

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