Во время аварии вертолета в Крыму погиб российский актер А.Куликов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Во время аварии вертолета в оккупированном Крыму погиб российский актер, певец, кинопродюсер и композитор Александр Куликов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Как сообщается, А.Куликов направлялся на арендованном вертолете к месту съемок клипа на свою новую песню. Погибли с ним также его помощник Суслова М.С. и пилот. Причина аварии вертолета в данный момент неизвестна
Напомним, три человека погибли в результате крушения частного вертолета Robinson в Крыму.