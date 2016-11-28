Під час аварії вертольота в Криму загинув російський актор О.Куликов

Як повідомляється, О.Куликов прямував на орендованому вертольоті до місця зйомок кліпу на свою нову пісню. Загинули з ним також його помічник Суслова М.С. і пілот. Причина аварії вертольота в даний момент невідома

Нагадаємо, три людини загинули в результаті аварії приватного вертольота Robinson в Криму.