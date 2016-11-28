Під час аварії вертольота в Криму загинув російський актор О.Куликов
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Під час аварії вертольота в окупованому Криму загинув російський актор, співак, кінопродюсер та композитор Олександр Куликов, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Як повідомляється, О.Куликов прямував на орендованому вертольоті до місця зйомок кліпу на свою нову пісню. Загинули з ним також його помічник Суслова М.С. і пілот. Причина аварії вертольота в даний момент невідома
Нагадаємо, три людини загинули в результаті аварії приватного вертольота Robinson в Криму.