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Под Бахмутом в рядах армии РФ назревает конфликт между "вагнеровцами" и боевиками "ДНР"

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Продолжающиеся российские наступательные операции в районе Бахмута провоцируют раскол между бойцами псевдореспублики "ДНР" и членами ЧВК "Вагнер". Эксперты ISW ссылаются на субботнее заявление дениса пушилина о совместных действиях подразделений ДНР и "Вагнера" в районе Бахмута, передает УНН.

Детали

Военные блогеры резко отреагировали на слова пушилина, заявив, что наступательными действиями в этом районе руководит исключительно ЧВК. Это позволяет предположить, что между "ДНР" и вагнеровцами существует постоянный и растущий разрыв. Роль ЧВК "Вагнер" в операциях под Бахмутом, скорее всего, будет дальше способствовать расколу между различными воюющими группами и дискредитации руководства ДНР и их "армии";

Украинские силы провели контратаки в районе Сватово и Кременной и продолжают наносить удары по тылу российских военных. Российские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки-Донецка.

Напомним

Генштаб сообщил, что военные Украины отразили атаки российской армии в районе 15 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

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