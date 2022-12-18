Под Бахмутом в рядах армии РФ назревает конфликт между "вагнеровцами" и боевиками "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Продолжающиеся российские наступательные операции в районе Бахмута провоцируют раскол между бойцами псевдореспублики "ДНР" и членами ЧВК "Вагнер". Эксперты ISW ссылаются на субботнее заявление дениса пушилина о совместных действиях подразделений ДНР и "Вагнера" в районе Бахмута, передает УНН.
Детали
Военные блогеры резко отреагировали на слова пушилина, заявив, что наступательными действиями в этом районе руководит исключительно ЧВК. Это позволяет предположить, что между "ДНР" и вагнеровцами существует постоянный и растущий разрыв. Роль ЧВК "Вагнер" в операциях под Бахмутом, скорее всего, будет дальше способствовать расколу между различными воюющими группами и дискредитации руководства ДНР и их "армии";
Украинские силы провели контратаки в районе Сватово и Кременной и продолжают наносить удары по тылу российских военных. Российские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки-Донецка.
Напомним
Генштаб сообщил, что военные Украины отразили атаки российской армии в районе 15 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.