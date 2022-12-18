Під Бахмутом в лавах армії рф назріває конфлікт між "вагнерівцями" та бойовиками "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Російські наступальні операції, що продовжуються, в районі Бахмута провокують розкол між бійцями псевдореспубліки "ДНР" і членами ПВК "Вагнер". Експерти ISW посилаються на суботню заяву дениса пушиліна про спільні дії підрозділів ДНР та "Вагнера" в районі Бахмута, передає УНН.
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Військові блогери різко відреагували на слова пушиліна, заявивши, що наступальними діями у цьому районі керує виключно ЧВК. Це дозволяє припустити, що між "ДНР" та вагнерівцями існує постійний і зростаючий розрив. Роль ПВК "Вагнер" в операціях під Бахмутом, швидше за все, сприятиме розколу між різними воюючими групами та дискредитації керівництва ДНР та їх "армії".
Українські сили провели контратаки в районі Сватового та Кремінної і продовжують завдавати ударів по тилу російських військових. Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки-Донецька.
Нагадаємо
Генштаб повідомив, що військові України відбили атаки російської армії в районі 15 населених пунктів Луганської та Донецької областей.