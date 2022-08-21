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После победы над британцем Усик назвал имя следующего соперника

Киев • УНН

 • 295721 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Александр Усик защитил звание чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF. Во втором бою против Энтони Джошуа украинский боксер снова одержал победу. После победы украинец назвал имя следующего соперника. Об этом сообщает УНН.

После победы над британцем Усик назвал имя следующего соперника

Детали

Сегодня ночью, 21 августа, Александр Усик победил Энтони Джошуа по результатам 12-х раундов!

Украинец раздельным решением судей сохраняет за собой чемпионские титулы 115-113, 116-112 в пользу украинца и 115-113 в пользу Джошуа.

После победы боксер заявил, что свой приз посвящает Украине и украинским защитникам. Однако Усик сделал еще одно заявление. У него уже три пояса, но ему не хватает только чемпионского титула WBC, которым владеет британец Тайсон Фьюри.

В начале августа Фьюри отмечал, что уходит из бокса. Однако, по мнению Усика, этого не случится, а если сражение так и не состоится, то украинский боксер не намерен сражаться с кем-то другим.

Цитата

“Он (Фьюри – ред.) не хочет на пенсию. Хочет со мной боксировать, и моя команда будет над этим работать“, – заявил Усик.

Добавим

Александр Усик остается третьим в истории Украины чемпионом мира в супертяжелом весе. Ранее пояса получали украинцы Виталий и Владимир Кличко.

Это была юбилейная, 20 победа, 13 из которых с нокаутом.

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