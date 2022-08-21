После победы над британцем Усик назвал имя следующего соперника

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Сегодня ночью, 21 августа, Александр Усик победил Энтони Джошуа по результатам 12-х раундов!

Украинец раздельным решением судей сохраняет за собой чемпионские титулы 115-113, 116-112 в пользу украинца и 115-113 в пользу Джошуа.

После победы боксер заявил, что свой приз посвящает Украине и украинским защитникам. Однако Усик сделал еще одно заявление. У него уже три пояса, но ему не хватает только чемпионского титула WBC, которым владеет британец Тайсон Фьюри.

В начале августа Фьюри отмечал, что уходит из бокса. Однако, по мнению Усика, этого не случится, а если сражение так и не состоится, то украинский боксер не намерен сражаться с кем-то другим.

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“Он (Фьюри – ред.) не хочет на пенсию. Хочет со мной боксировать, и моя команда будет над этим работать“, – заявил Усик.

Добавим

Александр Усик остается третьим в истории Украины чемпионом мира в супертяжелом весе. Ранее пояса получали украинцы Виталий и Владимир Кличко.

Это была юбилейная, 20 победа, 13 из которых с нокаутом.