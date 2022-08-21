Після перемоги над британцем Усик назвав імʼя наступного суперника
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Олександр Усик захистив звання чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF. У другому бою проти Ентоні Джошуа український боксер знову здобув перемогу. Після перемоги українець назвав імʼя наступного суперника. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Сьогодні вночі, 21 серпня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа за результатами 12-х раундів!
Українець роздільним рішенням суддів зберігає за собою чемпіонські титули 115-113, 116-112 на користь українця, та 115-113 на користь Джошуа.
Після перемоги боксер заявив, що свій приз присвячує Україні та українським захисникам. Проте, Усик зробив ще одну заяву. Він має вже три пояси, але йому не вистачає лише чемпіонського титулу WBC, яким володіє британець Тайсон Ф'юрі.
На початку серпня Ф'юрі відзначав, що йде з боксу. Однак, на думку Усика, цього не трапиться, а якщо бій так і не відбудеться, то український боксер не має намір битися з кимось іншим.
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“Він (Ф'юрі – ред.) не хоче на пенсію. Хоче зі мною боксувати, і моя команда буде над цим працювати“, – заявив Усик.
Додамо
Олександр Усик залишається третім в історії України чемпіоном світу у суперважкій вазі. Раніше пояси здобували українці Віталій та Володимир Клички.
Це була ювілейна, 20 перемога, 13 з яких з нокаутом.