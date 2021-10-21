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Пиар вместо доказательной базы: нардеп Бужанский назвал главную проблему НАБУ

Киев • УНН

 • 14143 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Верховная Рада урегулировала статус НАБУ и закрепила независимость бюро от вмешательства КМУ. Но это не означает, что работа НАБУ удовлетворительна. Об этом УНН заявил народный депутат Украины Максим Бужанский.

Пиар вместо доказательной базы: нардеп Бужанский назвал главную проблему НАБУ

Комментируя закрытое дело “Роттердам+” и оправдание экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, Бужанский предположил, что в обоих случаях суду не хватило доказательной базы для принятия решения в пользу НАБУ. По мнению политика, главный бич антикоррупционного бюро в том, что у них пиар опережает доказательства.

Цитата

“Проблема заключается в том, что в каждом процессе, в котором принимает участие НАБУ, к сожалению, пиар-составляющая значительно больше, чем материальная база, а должно быть наоборот”, — резюмировал он.

Контекст

Верховная Рада Украина урегулировала статус НАБУ и внесла корректировки в деятельность антикоррупционеров. В частности определила порядок проведения конкурсного отбора директора бюро: его будет избирать комиссия из 6 человек, из которых три человека определяются Кабинетом Министров и три человека — определяются Кабмином на основании предложений партнеров по развитию, которые предоставляли Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции.

К теме

Закрытое в ВАКС дело “Роттердам+” расследовалось теми же детективами НАБУ, которые сейчас ведут дело мэра Одессы Геннадия Труханова. Речь идет о детективах НАБУ Михаиле Романюке, Николае Самойленко и Денисе Гюльмагомедове. Последний, кстати, брался бороться с коррупцией на “Укрзализныце”, но пока так же безрезультатно.

Дело “Роттердам+” расследовалось более четырех лет и четыре раза закрыто прокурорами САП, а 13 октября правомерность закрытия дела подтвердил ВАКС. В конце концов, четыре года следствия и расходования средств налогоплательщиков на обеспечение расследования этого дела дали нулевой результат. Потому что, как отметили в САП, ни одна судебная экспертиза не подтвердила версию НАБУ.

Очевидно, учитывая негативный опыт, в деле Труханова детективы НАБУ избрали другую стратегию. Они обратились к частным судебным экспертам вместо государственных, и попросили сделать оценку недвижимости и земли, которые горсовет якобы с убытками для одесситов передавал застройщикам. ООО “Международная экспертно-правовая группа”, к которым обратилось НАБУ, заплатив бюджетные деньги, действительно нашла необходимые детективам убытки. Однако выяснилось, что эта компания не имела права оценивать недвижимость — нет соответственных классификаторов деятельности. Но зато компания вполне легально может осуществлять астрологические и спиритические сеансы.

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