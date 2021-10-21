Піар замість доказової бази: нардеп Бужанський назвав головну проблему НАБУ

Коментуючи закриту справу “Роттердам+” і виправдання ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, Бужанський припустив, що в обох випадках суду не вистачило доказової бази для прийняття рішення на користь НАБУ. На думку політика, головний бич антикорупційного бюро в тому, що у них піар випереджає докази.

Цитата

“Проблема полягає в тому, що у кожному процесі, в якому бере участь НАБУ, на жаль, піар-складова значно більше, ніж матеріальна база, а повинно бути навпаки”, — резюмував він.

Контекст

Верховна Рада України врегулювала статус НАБУ і внесла корективи в діяльність антикорупціонерів. Зокрема визначила порядок проведення конкурсного відбору директора бюро: його обиратиме комісія з 6 осіб, з яких три людини визначаються Кабінетом Міністрів і три людини — визначаються Кабміном на підставі пропозицій партнерів з розвитку, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу у запобіганні і протидії корупції.

До теми

Закрите в ВАКС справа “Роттердам+” розслідувалася тими ж детективами НАБУ, які зараз ведуть справу мера Одеси Геннадія Труханова. Йдеться про детективів НАБУ Михайла Романюка, Миколу Самойленко та Дениса Гюльмагомедова. Останній, до речі, брався боротися з корупцією на “Укрзалізниці”, але поки так само безрезультатно.

Справа “Роттердам+” розслідувалася більше чотирьох років і чотири рази закрита прокурорами САП, а 13 жовтня правомірність закриття справи підтвердив ВАКС. Зрештою, чотири роки слідства і витрачання коштів платників податків на забезпечення розслідування цієї справи дали нульовий результат. Тому що, як зазначили у САП, жодна судова експертиза не підтвердила версію НАБУ.

Очевидно, з огляду на негативний досвід, у справі Труханова детективи НАБУ обрали іншу стратегію. Вони звернулися до приватних судових експертів замість державних, і попросили зробити оцінку нерухомості і землі, які міськрада нібито зі збитками для одеситів передавала забудовникам. ТОВ “Міжнародна експертно-правова група”, до яких звернулася НАБУ, заплативши бюджетні гроші, дійсно знайшла необхідні детективам збитки. Однак з’ясувалося, що ця компанія не мала права оцінювати нерухомість — немає відповідних класифікаторів діяльності. Але зате компанія цілком легально може здійснювати астрологічні і спіритичні сеанси.