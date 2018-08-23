ПФУ завершил финансирование августовских пенсий
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Пенсионный фонд полностью совершил финансирования пенсий, которые украинцы должны получить в августе. Об этом сообщили в ПФУ, передает УНН.
“Пенсионным фондом 23 августа полностью по графику завершено финансирование пенсионных выплат. В августе на выплату пенсий направлено 29,7 млрд гривен”, — рассказали в ПФУ.
Финансирование пенсий сентября начнется 3 сентября, а выплата с 4 сентября в соответствии с установленным графиком.
Напомним, вчера Пенсионный фонд завершил финансирования пенсий, которые выплачиваются через почту.
Ранее УНН сообщал, что правительство увеличило расходную часть бюджета ПФУ для обеспечения перерасчета пенсий военнослужащим.