ПФУ завершил финансирование августовских пенсий

“Пенсионным фондом 23 августа полностью по графику завершено финансирование пенсионных выплат. В августе на выплату пенсий направлено 29,7 млрд гривен”, — рассказали в ПФУ.

Финансирование пенсий сентября начнется 3 сентября, а выплата с 4 сентября в соответствии с установленным графиком.

Напомним, вчера Пенсионный фонд завершил финансирования пенсий, которые выплачиваются через почту.

Ранее УНН сообщал, что правительство увеличило расходную часть бюджета ПФУ для обеспечения перерасчета пенсий военнослужащим.