ПФУ завершив фінансування серпневих пенсій
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Пенсійний фонд повністю звершив фінансування пенсій, які українці мають отримати у серпні. Про це повідомили у ПФУ, передає УНН.
“Пенсійним фондом 23 серпня повністю за графіком завершено фінансування пенсійних виплат. У серпні на виплату пенсій спрямовано 29,7 млрд гривень”, — розповіли у ПФУ.
Фінансування пенсій вересня розпочнеться 3 вересня, а виплата з 4 вересня згідно з встановленим графіком.
Нагадаємо, вчора Пенсійний фонд звершив фінансування пенсій, які виплачуються через пошту.
Раніше УНН повідомляв, що уряд збільшив видаткову частину бюджету ПФУ для забезпечення перерахунку пенсій військовослужбовцям.