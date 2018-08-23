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ПФУ завершив фінансування серпневих пенсій

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Пенсійний фонд повністю звершив фінансування пенсій, які українці мають отримати у серпні. Про це повідомили у ПФУ, передає УНН.

ПФУ завершив фінансування серпневих пенсій

“Пенсійним фондом 23 серпня повністю за графіком завершено фінансування пенсійних виплат. У серпні на виплату пенсій спрямовано 29,7 млрд гривень”, — розповіли у ПФУ.

Фінансування пенсій вересня розпочнеться 3 вересня, а виплата з 4 вересня згідно з встановленим графіком.

Нагадаємо, вчора Пенсійний фонд звершив фінансування пенсій, які виплачуються через пошту.

Раніше УНН повідомляв, що уряд збільшив видаткову частину бюджету ПФУ для забезпечення перерахунку пенсій військовослужбовцям.

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