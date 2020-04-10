ПФУ: на пенсии в апреле направили уже более 17 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. На выплату пенсий в Украине в апреле направили уже 17,2 млрд грн, лишь 10 апреля направлено 3 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины, передает УНН.
"10 апреля 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий. На пенсионные выплаты направлено 3,0 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 17,2 миллиарда гривен", - указали в ПФУ.
Также в Пенсионном фонде обратились к пенсионерам "с убедительной просьбой без необходимости не выходить из дома, не рисковать своим здоровьем и жизнью".
"Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой", - добавили в ПФУ.
Ранее Минсоцполитики отчиталось о повышении пенсий 80-летним.