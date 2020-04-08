Мінсоцполітики прозвітувало про підвищення пенсій 80-річним
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Міністерство соціальної політики України прозвітувало, що на сьогодні виконано ініціативу стосовно підвищення пенсій 80-річним громадянам. Про це повідомила на брифінгу після засідання уряду міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає кореспондент УНН.
“Ми сьогодні виконали першу нашу ініціативу стосовно підвищення пенсій 80-річним нашим пенсіонерам. Тобто, всі особи, які мають 80 років і більше, з вчорашнього дня їм всім були нараховані і перераховані кошти — кому на пенсійні рахунки, кому було передано Укрпоштою, щоб їх донесли їм додому”, — сказала Лазебна.
Міністр звернулась також до пенсіонерів, у кого пенсійна виплата припала на 4-7 квітня.
“Не переживайте, ті хто отримували у поштовому відділенні, — вам все принесуть додому за окремими відомостями”, — додала вона.
Раніше Президент Зеленський зробив заяву щодо індексації пенсій.