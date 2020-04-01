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Зеленський зробив заяву щодо індексації пенсій

Зеленський зробив заяву щодо індексації пенсій

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Днями народні депутати проголосують за зміни до бюджету, що дозволять здійснювати індексацію пенсій та впроваджувати інші ініціативи. Про це у своєму відеозверненні сказав Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

“Сьогодні відбулось засідання уряду, на якому прийнято кілька важливих рішень. Дякую за підтримку ініціативи про щомісячну доплату в розмірі 500 гривень людям, старше 80 років. Розуміємо, що це не ідеал, але людям стане трішечки легше. Ще хочу відзначити рішення про виплату в цьому місяці 1 тис. грн тим громадянам України, які мають пенсію менше 5 тис. грн. А також певним вразливим категоріям населення. Важливою є і запланована на 1 травня 2020 року індексація пенсій. Всі ці ініціативи потребують ухвалення змін до державного бюджету України. Я впевнений, що народні депутати України найближчими днями проголосують за ці зміни і не заберуть у людей таку дуже важливу підтримку”, - сказав Зеленський.

Нагадаємо, уряд підтримав надбавки пенсіонерам у зв’язку з COVID-19.

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