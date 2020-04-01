Зеленский сделал заявление об индексации пенсий

"Сегодня состоялось заседание правительства, на котором принято несколько важных решений. Спасибо за поддержку инициативы о ежемесячной доплате в размере 500 гривен людям, старше 80 лет. Понимаем, что это не идеал, но людям станет немного легче. Еще хочу отметить решение о выплате в этом месяце 1 тыс. грн тем гражданам Украины, которые имеют пенсию меньше 5 тыс. грн. А также определенным уязвимым категориям населения. Важна и запланированная на 1 мая 2020 года индексация пенсий. Все эти инициативы требуют принятия изменений в государственный бюджет Украины. Я уверен, что народные депутаты Украины в ближайшие дни проголосуют за эти изменения и не заберут у людей такую очень важную поддержку", - сказал Зеленский.

Напомним, правительство поддержало надбавки пенсионерам в связи с COVID-19.