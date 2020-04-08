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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Минсоцполитики отчиталось о повышении пенсий 80-летним

Минсоцполитики отчиталось о повышении пенсий 80-летним

Киев  •  УНН

 • 12541 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Министерство социальной политики Украины отчиталось, что на сегодня выполнено инициативу о повышении пенсий 80-летним гражданам. Об этом сообщила на брифинге после заседания правительства министр социальной политики Марина Лазебна, передает корреспондент УНН.

"Мы сегодня выполнили первую нашу инициативу о повышении пенсий 80-летним нашим пенсионерам. То есть, все лица, имеющие 80 лет и старше, со вчерашнего дня им всем были начислены и перечислены средства - кому на пенсионные счета, кому было передано Укрпочтой, чтобы их донесли им домой", - сказала Лазебна.

Министр обратилась также к пенсионерам, у кого пенсионная выплата пришлась на 4-7 апреля.

"Не переживайте, те кто получали в почтовом отделении, - вам все принесут домой по отдельным ведомостям", - добавила она.

Ранее Президент Зеленский сделал заявление об индексации пенсий.

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