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ПФУ: на пенсії у квітні спрямували вже понад 17 млрд грн

ПФУ: на пенсії у квітні спрямували вже понад 17 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. На виплату пенсій в Україні у квітні спрямували вже 17,2 млрд грн, лише 10 квітня спрямовано 3 млрд грн. Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України, передає УНН.

"10 квітня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій. На пенсійні виплати спрямовано 3,0 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 17,2 мільярда гривень", - вказали у ПФУ.

Також у Пенсійному фонді звернулися до пенсіонерів "з переконливим проханням без нагальної потреби не виходити з дому, не ризикувати своїм здоров’ям і життям".

"Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсію буде зараховано на ваш рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ "Укрпошта”, пенсії доставлять листоноші додому", - додали у ПФУ.

Раніше Мінсоцполітики прозвітувало про підвищення пенсій 80-річним. 

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