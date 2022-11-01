Pfizer сообщила о рекордных доходах от продажи вакцины

Детали

Крупный американский производитель лекарств теперь ожидает, что в 2022 году продажи вакцины Comirnaty Covid-19 составят 34 миллиарда долларов, что на 2 миллиарда долларов больше, чем в предыдущем прогнозе.

Pfizer сохранил свой прогноз годового объема продаж препарата Paxlovid для Covid-19 в размере 22 миллиардов долларов.

Через два года после начала пандемии генеральный директор Альберт Бурла предсказал, что доходы от продуктов Covid-19 сохранятся, даже если они, вероятно, упадут по сравнению с уровнем 2022 года.

"Мы считаем, что в ближайшем будущем наши франшизы Covid-19 останутся многомиллиардными источниками дохода, что должно быть буфером для любых непредвиденных проблем с другими продуктами в нашем портфолио", - сказал Бурла.

В последнем квартале доходы от вакцин против Covid-19 в Соединенных Штатах выросли на 83% благодаря поставке последней бустерной бивалентной вакцины против Omicron, адаптированной к подвариантам BA.4/BA.5.

В целом Pfizer сообщила о прибыли в размере 8,6 млрд долларов в третьем квартале, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за 6-процентного падения выручки до 22,6 млрд долларов.

Бурла сказал, что Pfizer планирует выпустить до 19 новых продуктов в следующие полтора года. Он выделил потенциальные «блокбастеры» для лечения респираторно-синцитиального вируса (RSV), язвенного колита и мигрени.

Бурла сообщил, что линейка продуктов должна снять «понятные» вопросы о потенциале роста Pfizer в 2025–2030 годах, учитывая потерю доходов в размере около 17 миллиардов долларов из-за истечения срока действия патентов.